Passeggiata tra sapori antichi e altre escursioni in programma

REGIONE – Questo fine settimana ci aspetta una rara degustazione di antiche pietanze abbinate a ottimi vini molisani: un pranzo straordinario presso la Cantina Giagnacovo a conclusione di una speciale escursione tra i boschi e i vigneti di San Biase. Questo e molto altro in programma dal 12 al 18 dicembre (in basso anche l’immagine):

TUTTI I GIORNI

Trekking “A passi sospesi”: visita al Ponte Tibetano e al borgo – h 10.30, Roccamandolfi (IS)

Escursione a cavallo: in sella tra sentieri e ruscelli – h 10.30, Sant’Agapito (IS) – Lago di Occhito (CB)

Trekking con visita alle cascate: passeggiata nel parco fluviale – OGNI GIORNO h 10.30, Carpinone (IS)

SABATO 17

Ciaspolata serale: escursione su Monte Campo e aperitivo con vin brulé – h 16.30, Capracotta (IS)

DOMENICA 18

Tra antichi sapori: passeggiata tra boschi e vigneti e pranzo degustazione presso la Cantina Giagnacovo – h 9.30, San Biase (CB)

Ciaspolata a Campitello Matese: escursione e aperitivo con vin brulé – h 9.30, Valle Rotonda (CB)

Ciaspolata nel PNALM: escursione a Campitello di Alfedena e aperitivo con vin brulé – h 9.30, Alfedena (AQ)

Inoltre, durante i giorni della settimana, è possibile abbinare un’attività o escursione Attraverso il Molise con una Mid Day Spa presso la Fonte del Benessere Resort di Castelpetroso e beneficiare di uno sconto speciale sul prezzo qui indicato.

Tutte le attività sono rivolte principalmente ai soci, ma chiunque può iscriversi o anche solo partecipare, sia in gruppo sia singolarmente, previa prenotazione. Inoltre, su richiesta, Attraverso il Molise organizza attività specifiche anche per piccoli gruppi.

Le attrezzature necessarie sono fornite dagli organizzatori il giorno stesso dell’incontro.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.