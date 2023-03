“Pertini-Montini-Cuoco” di Campobasso accreditata Erasmus+ 2021-2027

Prestigioso riconoscimento per la scuola molisana che ha investito con successo puntando su mobilità di studio e formazione in Europa

CAMPOBASSO – Con una nota ufficiale di congratulazioni ricevuta dall’Agenzia Erasmus + Indire, l’Istituto di Istruzione Superiore “Pertini-Montini-Cuoco” di Campobasso ha appreso di essere risultato beneficiario dell’Accreditamento Erasmus+ per progetti di mobilità nel settore dell’Istruzione scolastica nell’ambito del Programma Erasmus+ 2021-2027 Azione Chiave 1. Un traguardo rilevante, a conferma dell’attenzione costante dedicata all’internazionalizzazione, ed uno stimolante punto di partenza per l’Istituto che ha sempre guardato con interesse oltre i confini nazionali. L’Accreditamento Erasmus+ è la porta di accesso a progetti di mobilità internazionale, permette di realizzare esperienze di formazione per insegnanti, dirigenti scolastici e personale della scuola, mobilità degli alunni, individuali o di gruppo, a fini di studio o tirocinio, nei Paesi aderenti al Programma.

Un’opportunità preziosa, introdotta con Erasmus+ 2021-2027, per progettare la mobilità con una strategia a lungo termine e migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento, in linea con obiettivi ed esigenze formative della scuola all’interno di un Piano Erasmus+.

“Il sistema scolastico mostra sempre più l’esigenza di aprirsi ad un mondo globale, nel quale ragazze e ragazzi possano compiere esperienze coinvolgenti e acquisire competenze trasversali. Per tale ragione, il Pertini-Montini-Cuoco prevede l’integrazione dei rapporti con l’estero nelle normali attività didattiche. Ciò presuppone attività di sperimentazione e formazione atte a realizzare le condizioni necessarie per scambi di “ know-how” e di docenti con istituti di altri Paesi, per gettare le premesse per effettive mobilità. Queste attività permettono la creazione di un modello organizzativo ed operativo capace di creare una coerenza di concezione, costruzione e sviluppo dei contenuti, armonizzare stili, strategie educative e metodologie didattiche, sviluppare progettualità collaborative e cooperative”- fanno sapere dall’Istituto campobassano guidato dal Dirigente Umberto Di Lallo.

L’accreditamento suggella un percorso intrapreso da qualche anno, con il lavoro di un corposo gruppo Erasmus di docenti coordinato dalla Prof.ssa Maria Martino, recentemente nominata Ambasciatrice Erasmus+ per il Molise. Progetti come “Catch the European Sun”, “STEAMFUL” e “Closer Together” hanno visto studenti e docenti impegnati in proficui scambi a Barcellona, Monaco di Baviera, Poznan, Porto, solo per citare alcune delle località europee raggiunte. La formazione dei docenti li ha visti coinvolti recentemente a Berlino e a Malta, così come a Jerez de la Frontera (Spagna). Tutto questo con l’obiettivo di incrementare le competenze linguistico-comunicative sia dei docenti che degli studenti, nell’ottica di sostenere l’innovazione didattica e sperimentare nuove modalità di rapporto educativo e di

arricchimento dell’offerta formativa, agendo sulla leva strategica “motivazionale” e di “apprendimento” data dall’interscambio di momenti esperienziali e formativi.

Essere scuola accreditata consentirà al “Pertini- Montini- Cuoco” di mettere in atto strategie che permetteranno di investire nel futuro per aprirsi all’Europa, crescere ed esplorare nuove potenzialità. La scuola molisana potrà inoltre contare su un finanziamento stabile e continuativo: l’istituto accreditato beneficerà del supporto finanziario per nuove mobilità ogni anno. L’accesso ai finanziamenti per tutta la durata del Programma consentirà di concentrarsi sugli obiettivi a lungo termine accrescendo la dimensione europea e la qualità della mobilità.

521 candidature ricevute dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, 275 gli organismi accreditati nell’anno 2021. Tra questi l’Istituto di Istruzione Superiore “Pertini-Montini-Cuoco” di Campobasso.