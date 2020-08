Pierfrancesco Favino compie 51 anni, gli auguri della sindaca Lallitto

CASACALENDA – Oggi, 24 agosto, Pierfrancesco Favino compie 51 anni e, con l’occasione, la sindaca di Casacalenda Sabrina Lallitto pubblica sul suo profilo Facebook una fotografia che la ritrae proprio insieme a Favino (fresco protagonista dell’ultimo Molise Cinema Film Festival), accompagnando il tutto con gli auguri di “buon compleanno” rivolti al noto attore.

La Lallitto, inoltre, ne approfitta anche per fare i complimenti all’associazione Molise Cinema “che in 18 anni ha portato a Casacalenda grandissimi attori, registi, produttori… Siamo tutti molto fieri!”. Anche per merito di tale realtà Pierfrancesco Favino ha fatto di recente tappa in questo grazioso paesino in provincia di Campobasso.