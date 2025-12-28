Pietrabbondante DiVino 2025: Cantine di Natale, ’Ndoccia e sapori del Molise

Accensione della ’Ndoccia, musica, mercatini e piatti tipici molisani. Evento il 28 dicembre a Corso Sannitico

PIETRABBONDANTE – Pietrabbondante si prepara a vivere una delle serate più suggestive dell’anno con Pietrabbondante DiVino – Cantine di Natale, l’appuntamento che unisce tradizione, gastronomia e atmosfere festive nel cuore del borgo altomolisano.

L’evento si terrà sabato 28 dicembre lungo Corso Sannitico, trasformato per l’occasione in un percorso di sapori, musica e antiche usanze.

La serata si aprirà alle ore 19.00 con l’accensione della Grande ’Ndoccia, uno dei simboli più identitari della tradizione locale: un rito di luce che richiama comunità, calore e memoria collettiva. A seguire, alle 19.30, verranno ufficialmente aperte le cantine, pronte ad accogliere visitatori e appassionati.

Il programma propone un mix di iniziative pensate per tutte le età:

Cantina Letteraria, per chi ama storie, parole e incontri culturali

Attrazioni e animazioni lungo il corso

Musica popolare, che accompagnerà la serata con ritmi e sonorità della tradizione molisana

Mercatini di artigianato e hobbistica, perfetti per scoprire creazioni locali e idee regalo uniche

Grande protagonista sarà naturalmente la gastronomia, con un menù che celebra i sapori autentici del territorio:

‘R squattone’

Penne al tartufo

‘R sfrizz’, il tradizionale soffritto di maiale

Tris di formaggi locali

Scrappell, dolce tipico

Degustazione di miele

Selezione dei migliori vini del Molise, serviti da sommelier

Una serata che unisce gusto, cultura e tradizione, capace di valorizzare il borgo e il suo patrimonio enogastronomico. Pietrabbondante DiVino si conferma così un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere l’atmosfera natalizia attraverso i sapori e le tradizioni più autentiche del Molise.