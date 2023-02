Pietracatella protagonista della trasmissione “Borghi d’Italia” di Tv2000

PIETRACATELLA – Sabato 4 e domenica 5 febbraio su Tv2000 il Comune di Pietracatella sarà protagonista di Borghi d’Italia, replica della puntata dello scorso anno del programma di Mario Placidini.

Pietracatella è il Comune protagonista della puntata di Borghi d’Italia, in onda su Tv2000 sabato 4 e domenica 5 febbraio ore 12.15. Si trova in Molise, in provincia di Campobasso, quasi ai confini con la provincia di Foggia. Il paese è arroccato su di uno sperone roccioso di natura tufacea, a circa 725 metri s.l.m., che dagli abitanti del luogo, i Pietracatellesi, viene denominato “Morgia”, quindi roccia. Da qui è possibile ammirare un vasto panorama: l’abitato domina la valle del Tappino. e ad est è visibile il lago di Occhito e i primi centri delle Puglie, mentre ad ovest è possibile scorgere Campobasso. Nel corso del programma: il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio raccontano la storia di Pietracatella a partire dal borgo antico e le chiese, e presentano le manifestazioni più importanti. Si scopre l’itinerario del Parco Letterario e del Paesaggio “Francesco Jovine” collegato alla rete dei Parchi Letterari Italiani. Non mancano i piatti tradizionali, le tipicità e le curiosità luogo.

Tv2000 è visibile sui canali 28 del digitale terrestre, 157 di SKY, tivùsat 18 o in streaming: www.tv2000.it