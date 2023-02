Plastic Free 2023, Termoli figura tra i Comuni più virtuosi d’Italia

TERMOLI – Massimo riconoscimento da parte dell’associazione Plastic Free Onlus per il Comune di Termoli. L’amministrazione comunale adriatica, già dallo scorso anno, è stata riconosciuta tra i 68 comuni d’Italia che più avevano prestato attenzione all’ambiente. Quest’anno, invece, grazie ad una politica ancora più attenta, Termoli figura tra i quattro Comuni più virtuosi d’Italia.

Tre le “Tartarughe” assegnate, valutazione massima, in base ad attenti parametri quali la lotta contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio, collaborazione con l’associazione Plastic Free, gestione dei rifiuti urbani e le attività virtuose svolte dall’ente.

Con questo riconoscimento l’associazione ambientalista, già dallo scorso anno, intende avvicinare le istituzioni alle tematiche ambientali.

Sono stati valutati in tutto 360 amministrazioni comunali e poi scelte le 68 più virtuose tra le quali proprio il Comune di Termoli spicca tra le prime quattro. La premiazione nazionale si svolgerà a Bologna, presso Palazzo Re Enzo, il prossimo 23 marzo.

Per meglio illustrare tutte le iniziative promosse per raggiungere tale riconoscimento, l’assessore all’Ambiente Rita Colaci terrà una conferenza stampa venerdì mattina, 3 febbraio 2023, alle ore 10,30 nella sala consiliare del Comune in Via Sannitica. All’incontro parteciperà Maria De Gaetano, referente regionale di Plastic Free Onlus.