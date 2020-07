Premio Buldrini 2020, tutto pronto per la cerimonia conclusiva

CAMPOBASSO – Tutto pronto per la cerimonia conclusiva della XVIII edizione del “Michele Buldrini”, il Premio regionale di narrativa indetto e organizzato dal Comune di Campobasso – Assessorato alla Cultura e dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso, nell’ambito di Ti racconto un libro- Laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione.

Anche quest’anno a decretare i vincitori della nuova edizione sarà una super-giuria di scrittori composta da alcuni tra i più importanti esponenti della narrativa italiana. Guido Catalano, Teresa Ciabatti, Ivan Cotroneo, Diego De Silva, Marcello Fois e Antonio Pascale hanno valutato i tantissimi manoscritti giunti quest’anno. A Campobasso si sono dati appuntamento Diego De Silva e Antonio Pascale dove, insieme all’organizzatrice del premio Brunella Santoli, Direttore artistico dell’Unione lettori italiani, si riuniranno per le battute finali della selezione che assegnerà il titolo 2020.

La giuria dovrà decretare un vincitore per la Sezione Scuola, rivolta agli studenti del triennio delle Scuole superiori del Molise, e uno per la Sezione Giovani, dedicata ai giovani di età compresa tra i diciannove e i trentacinque anni residenti in Molise, oltre a segnalare due tra i lavori giunti in finale.

All’attrice Palma Spina il compito di aprire la cerimonia con la lettura di un breve testo a firma di Michele Buldrini, mentre nel corso della serata, gli autori che compongono la Giuria tecnica leggeranno al pubblico i lavori vincitori. Si tratta di un momento speciale soprattutto per i giovani autori che avranno così l’occasione unica di misurarsi per la prima volta con prestigiosi scrittori di fama internazionale.

I vincitori riceveranno una somma in denaro di 400 euro, mentre i segnalati, individuati in una delle due sezioni, riceveranno buoni del valore di 200 euro per l’acquisto di libri. Ai partecipanti ammessi al concorso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

L’appuntamento con la cerimonia finale di premiazione della XVIII edizione si terrà sabato 25 luglio alle ore 19.00 nella Villa De Capoa di Campobasso. In caso di pioggia, la cerimonia si svolgerà al Circolo Sannitico in P.zza Pepe.