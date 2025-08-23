Presentazione Calendari LND Molise 2025/2026

Il 26 agosto a Ripalimosani si svelano i calendari di Eccellenza, Promozione, Under 17 e Under 15. Presenti vertici LND e autorità regionali
RIPALIMOSANI – Martedì 26 agosto 2025 con inizio alle ore 17.30 presso la Sala Convegni della F.I.G.C. – L.N.D. C.R. Molise, sita in via A. De Gasperi a Ripalimosani, avrà luogo la Riunione Ufficiale riservata alle società partecipanti ai campionati di Eccellenza, Promozione, Under 17, Under 15 nel corso della quale è prevista la presentazione dei calendari della stagione sportiva 2025/2026.
Alla manifestazione interverranno il Presidente Piero Di Cristinzi e i componenti del Consiglio Direttivo della L.N.D. Molise, il Presidente del C.R.A. Molise, unitamente alle autorità Politiche ed Istituzionali della Regione.