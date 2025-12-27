Presepe Vivente 2025 di San Polo Matese: tra figuranti e stand gastronomici

Il 27 dicembre a San Polo Matese torna la 43ª edizione del Presepe Vivente: percorso, figuranti, Babbo Natale, elfi e stand gastronomici

SAN POLO MATESE – San Polo Matese torna ad accendersi di atmosfera natalizia con la 43ª edizione del Presepe Vivente, uno degli appuntamenti più longevi e sentiti del territorio. Dopo l’apertura del 26 dicembre, l’evento prosegue oggi, 27 dicembre, dalle 17:30 alle 21:00, trasformando il borgo in un percorso emozionante tra scene sacre, antichi mestieri e tradizioni popolari.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Culturale Presepe Vivente San Polo Matese, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di San Polo Matese, della Regione Molise, dei Zamfognari del Matese e della Parrocchia San Pietro in Vincoli.

Il centro del paese accoglie i visitatori con un itinerario suggestivo che rievoca la Natività attraverso figuranti, ambientazioni curate e musiche tradizionali. A rendere l’atmosfera ancora più festosa, in piazza saranno presenti Babbo Natale e i suoi Elfi, pronti a regalare sorrisi ai più piccoli.

Non mancano gli stand gastronomici, dove sarà possibile degustare prodotti tipici e piatti della tradizione locale, rendendo la visita un’esperienza completa tra spiritualità, cultura e sapori del territorio.

Con oltre quarant’anni di storia, il Presepe Vivente di San Polo Matese continua a essere un appuntamento capace di unire la comunità e attrarre visitatori da tutta la regione, confermandosi un simbolo del Natale molisano.