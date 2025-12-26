Presepe Vivente di Guardialfiera 2025‑2026: date, orari e programma

37ª Edizione del Presepe Vivente di Guardialfiera: nel borgo di Piedicastello. Un evento unico tra tradizione, storia e atmosfera natalizia

GUARDIALFIERA – Il Natale a Guardialfiera si accende di tradizione, storia e suggestione con la 37ª Edizione del Presepe Vivente, uno degli appuntamenti più attesi del Molise. Anche quest’anno l’antico borgo di Piedicastello, cuore storico del paese, si trasforma in un affascinante scenario d’epoca, dove decine di figuranti riportano in vita mestieri, atmosfere e scene della Natività.

L’evento, organizzato con cura dalla comunità locale, è un percorso emozionante tra vicoli, archi in pietra e case antiche, illuminati da fiaccole e allestimenti che ricreano fedelmente l’ambiente della Betlemme di oltre duemila anni fa. Un’esperienza che unisce spiritualità, cultura popolare e il calore dell’accoglienza molisana.

Date e orari della 37ª Edizione

Il Presepe Vivente sarà visitabile nelle seguenti giornate:

Venerdì 26 dicembre 2025

Domenica 28 dicembre 2025

Giovedì 1 gennaio 2026

Domenica 4 gennaio 2026 – dalle ore 17:30 alle 20:00

Martedì 6 gennaio 2026 – ore 17:00, partenza dei Re Magi

Ogni appuntamento offre un percorso immersivo che accompagna i visitatori tra botteghe artigiane, scene di vita quotidiana e rappresentazioni sacre, fino alla grotta della Natività.