Il 28 dicembre 2025 Macchiagodena ospita il Presepe Vivente della Solidarietà: nuovo percorso, nuova sceneggiatura e tanta tradizione

MACCHIAGODENA (IS) – Il centro storico di Macchiagodena si prepara a trasformarsi, il 28 dicembre 2025, in un vero e proprio villaggio di Betlemme grazie al Presepe Vivente della Solidarietà, uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio in Alto Molise. L’evento, patrocinato dal Comune di Macchiagodena e dalla Parrocchia di San Nicola di Bari, torna con importanti novità: un nuovo percorso e una nuova sceneggiatura, pensati per rendere l’esperienza ancora più immersiva e coinvolgente.

Dalle 19:00 alle 22:30 (con indicazione estesa fino alle 23:00 in piazza O. De Salvio), i visitatori potranno vivere un itinerario suggestivo tra scene animate, antichi mestieri, figuranti in costume e ambientazioni curate nei dettagli. Le vie del borgo si trasformeranno in un affascinante presepe a cielo aperto, capace di riportare alla luce l’atmosfera autentica della nascita di Gesù.

Oltre al valore culturale e tradizionale, l’iniziativa porta con sé un forte messaggio di comunità: l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza, confermando lo spirito solidale che da sempre caratterizza l’evento.

Un percorso emozionante, ricco di umanità e tradizione, che invita residenti e visitatori a riscoprire il vero significato del Natale attraverso un’esperienza condivisa e profondamente sentita.