Progetto Mo.Mo. 2019 a Campobasso: il programma

CAMPOBASSO – L’associazione O.T.L. che si occupa di Promozione Sociale e che opera sul territorio regionale in collaborazione con il Comune di Campobasso presenta il progetto “MO.MO.2019”. Da oggi e fino al 19 nel capoluogo molisano ci sarà la visita di una delegazione ufficiale dello Stato del Mozambico – Regione di Mossouril (Zona Franca di Sviluppo – di cui fa parte l’Isola di Mozambico) per allacciare rapporti di gemellaggio e partnership istituzionale, culturale ed economica: è intenzione infatti di allacciare accordi convenzionali specifici con il Comune di Campobasso, con l’Università degli Studi del Molise e con i principali operatori delle aziende enogastronomiche locali.

PROGRAMMA 16 – 17 – 18 APRILE 2019

lunedì 15

• Arrivo in Italia della delegazione cena e pernottamento a Campobasso

martedì 16

MATTINA

• Incontro Istituzionale al Comune di Campobasso con delegazione

Mozambicana, scambio di doni tra le parti istituzionali coinvolte.

Incontro con alcuni rappresentanti extracomunitari presenti nei centri di

accoglienza di Campobasso.

PRANZO

POMERIGGIO

• Tour della Città di Campobasso con visita presso MUSEO DEI MISTERI • CASA PISTILLI • MUSEO SANNITICO con degustazione dei prodotti locali (vino, tartufo, formaggi, miele).

SERA

• Cena di Gala alla presenza delle istituzioni e dell’intera delegazione Mozambicana.

Menù a tema con intrattenimento musicale e performance di un rappresentante della delegazione stessa, il Sig. Moreira Chonguiça, sassofonista e Ambasciatore della Cultura in Mozambico.

Durante la serata è prevista una raccolta fondi per Emergenza Umanitaria in Mozambico.

mercoledì 17

MATTINA

• Incontro/Conferenza con il Rettore dell’Università UNILURIO del Mozambico e della delegazione con rappresentanti UNIMOL da tenersi presso Università o Sala Consiliare

PRANZO

POMERIGGIO

• Incontro con visite presso le aziende di prodotti locali, alla presenza

della rappresentante della CCMI “Centro Imprenditoriale tra Mozambico, Italia a Isola del Mozambico” Gisela Mataele Antman, il Presidente della CCMI e Console onorario del Mozambico a Milano Simone Santi e l’intera delegazione.

SERA

CENA

• Evento in città, in Piazza Municipio: rappresentazione con spettacolo, simbolico gemellaggio che sigillerà un connubio di amicizia e di intese tra il distretto del Mossuril – Isola di Mozambico e la Città di Campobasso.

Performance di un artista funambolo.

Concerto con programma musicale inedito e dedicato interamente all’Africa.

Tony Esposito percussion

Arturo Caccavale voce e tromba

Daniele di Santo bass

Oreste Sbarra drums

Simone Sala piano

Special guest :

Moreira Chonguiça , sassofonista e Ambasciatore della Cultura in Mozambico

giovedì 18

MATTINA e POMERIGGIO

• Tour del Molise, con interprete e guida turistica:

ISERNIA Museo Paleolitico • SEPINO/ ALTILIA resti della civiltà Romanica

PRANZO e CENA

venerdì 19

Partenza delegazione dalla Città di Campobasso