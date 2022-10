Progetto “Sbocchi occupazionali”, iniziativa per le imprese molisane

REGIONE – I vertici di Confindustria Molise e del Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise”, nelle persone del Presidente Vincenzo Longobardi e del Capo di Stato Maggiore Colonnello Romeo Leonardi, si incontreranno mercoledì 26 ottobre alle ore 15.00 a Campobasso, in Via Cardarelli n 19, per sottoscrivere un protocollo d’intesa volto a promuovere una reciproca collaborazione tra le parti.

L’iniziativa, che ricalca l’accordo sottoscritto a livello nazionale dal Presidente di Confindustria Carlo Bonomi e dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino, mira a offrire a tutte le imprese molisane associate l’accesso alle informazioni del database nazionale denominato SilDifesa, per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

La convenzione rientra nel progetto “Sbocchi occupazionali” per il sostegno alla ricollocazione professionale dei militari delle Forze Armate italiane congedati. L’obiettivo è agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro dei militari volontari che hanno prestato servizio senza demerito, atteso che le specializzazioni acquisite in servizio dal personale volontario possono essere raccordate al sistema produttivo molisano, anche previ specifici percorsi formativi.

Il progetto, seguito a livello regionale da una specifica Sezione inserita nell’Ufficio Affari Territoriali e Presidiari Molise, presso la caserma “Gen. G. Pepe” in Campobasso, si declina in un ventaglio di attività che spaziano dall’orientamento, alla formazione professionalizzante, alla frequenza di stage/tirocini ottenuti grazie appunto alla stipula di convenzioni come quella in via di sottoscrizione in Molise.

Le informazioni professionali dei volontari in cerca di occupazione confluiscono nel database denominato SILDifesa (Sistema Informativo Lavoro Difesa), visionabile dalle aziende accreditate o con cui si sono stipulati accordi specifici. Il SILDifesa, in sostanza, è un’architettura informativo-informatica che rende possibile la realizzazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. In questo modo le imprese delle province di Campobasso e Isernia potranno ottenere informazioni professionali per eventuali richieste di lavoro in settori specifici.

Il massimo risultato conseguibile è quello del matching tra domanda e offerta di lavoro con le Imprese associate, ed è questo l’obiettivo che la Confindustria Molise e il Comando Militare Esercito Abruzzo Molise auspicano possa essere realizzato con l’accordo, che prevede anche la possibilità di poter usufruire di assistenza personalizzata e gratuita per la creazione di nuove imprese giovanili.

L’incontro è aperto al pubblico.