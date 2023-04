Punto Poste Casa & Famiglia attivato all’ufficio postale di Venafro

Un nuovo spazio informativo a disposizione dei cittadini. L’operatore Cristian Filippone: “Tante le richieste: dallo Spid alle app, fino all’offerta Poste Energia”

VENAFRO – Novità per i cittadini di Venafro, dove nell’ufficio postale di piazza Salvo d’Acquisto è stato attivato il “Punto Poste Casa & Famiglia”. Un nuovo spazio informativo, il secondo in provincia di Isernia, dove è possibile trovare l’intera offerta di prodotti e servizi dedicati di Poste Italiane.

Ad accogliere i cittadini c’è l’operatore Cristian Filippone, che spiega in cosa consiste il servizio: “Si tratta di un vero e proprio corner, collocato nella sala al pubblico dell’ufficio e pensato per rispondere alle domande e alle esigenze dei cittadini. Ogni giorno ricevo tipologie di clienti differenti, dal giovane interessato alle app di Poste al più anziano che ha esigenze diverse, come ad esempio attivare lo Spid”.

L’operatore “front end”, quarant’anni a giugno, originario di Vairano Patenora (Caserta), racconta anche il suo percorso lavorativo: “Sono entrato in Poste nel dicembre 2010 come sportellista a Pratella, dove sono rimasto fino al 2015. Negli anni successivi ho maturato esperienza in altri uffici del Casertano e nel febbraio 2020 sono arrivato a Venafro, sempre nello stesso ruolo. Adesso l’azienda mi ha proposto questa nuova opportunità che ho accettato con entusiasmo, perché mi consente di accrescere la mia formazione e di approfondire la relazione con il pubblico”.

Un nuovo servizio che sta già incontrando l’interesse di tanti cittadini. “Devo dire – continua il dipendente di Poste Italiane – che riscontro molta curiosità da parte dei clienti, che in questi giorni si fermano soprattutto per chiedere informazioni sulla nuova offerta “luce e gas” di Poste Energia, apprezzata soprattutto per la trasparenza della proposta e la possibilità di avere una rata fissa senza costi nascosti o brutte sorprese per gli utenti, che possono così basarsi su quel costo fisso ed organizzarsi con le spese familiari”.

L’offerta Poste Energia prevede infatti il prezzo della materia prima luce e gas bloccato per 24 mesi. Le opzioni di pagamento sono due: quella tradizionale, con importo variabile in base a quanto consumato nel mese, e quella innovativa, a rata fissa, calcolata sulla base dei consumi dell’anno precedente. Quest’ultima soluzione consente al cliente di pagare lo stesso importo mensile per 12 mesi, di pianificare le spese energetiche sul bilancio familiare e di non avere sorprese in bolletta. Alla fine dell’anno, la rata viene ricalcolata per l’anno seguente, in aumento o in diminuzione, sulla base dei consumi effettivi rilevati.

Oltre a Venafro e Isernia, in Molise altri Punto Poste “Casa & Famiglia” sono stati attivati a Campobasso e Termoli.