Regionali Molise, verso una sfida a tre per la presidenza

CAMPOBASSO – Tre candidati in corsa per la presidenza e almeno 13 liste in campo: è questa la sfida che si profila in Molise in vista delle elezioni Regionali di fine giugno quando manca ormai un solo giorno alla presentazione delle candidature. Le liste vanno presentate domani, venerdì 26 maggio, dalle 8 alle 20 e poi ancora il giorno successivo, sabato 27 maggio, dalle 8 alle 12.

Per la carica di governatore sarà sfida tra i sindaci delle due città più grandi della regione, Campobasso e Termoli: il centrosinistra schiera Roberto Gravina (Movimento 5 Stelle) primo cittadino del capoluogo, il centrodestra punta invece su Francesco Roberti (Forza Italia) sindaco di Termoli e presidente della Provincia di Campobasso. E’ annunciata poi una terza candidatura autonoma alla presidenza: fuori dagli schieramenti si candida Emilio Izzo a capo della lista ‘Io non voto i soliti noti’. Izzo proprio nelle ultime ore ha comunicato di aver completato la raccolta delle firme necessarie per presentare la candidatura.

Sul fronte delle liste restano incertezze su quelle minori e svanisce il Terzo Polo. Alla fine Gravina dovrebbe contare su 6 formazioni a suo sostegno (Pd, 5 Stelle, Sinistra-Verdi, Costruire Democrazia, Socialisti e lista del presidente), Roberti su 7 o 8 (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Popolari, Molise che Vogliamo, Molise al centro, lista del presidente), Izzo su una sola (Io non voto i soliti noti). Ovviamente decisive saranno le ultime ore per la ricerca degli ultimi candidati e la conferma o meno di alcune liste facenti capo a formazioni politiche più piccole.