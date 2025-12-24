Regione Molise, altri 2 milioni di euro per le piccole e medie imprese

CAMPOBASSO – Grazie alla riprogrammazione, la Regione Molise ha stanziato ulteriori 2 milioni di euro a favore delle Piccole e Medie Imprese, consentendo un ulteriore scorrimento della graduatoria dell’avviso pubblico dedicato al sostegno degli investimenti aziendali. Il bando, pubblicato alla fine 2024 con una dotazione iniziale di 7,4 milioni di euro, è stato progressivamente rafforzato fino a superare prima i 18 milioni di euro e arriva oggi a sfiorare quota 21 milioni.

Il tutto “a conferma – spiegano dalla Regione stessa annunciando la novità – di una strategia chiara e coerente: non lasciare indietro le imprese che hanno creduto in questa misura”. Un risultato reso possibile grazie al lavoro dell’assessorato regionale alle Attività Produttive con collaborazione del suo braccio operativo Sviluppo Italia.

“Siamo riusciti a reperire nuove risorse attraverso la riprogrammazione regionale, permettendo così di ampliare ulteriormente la platea delle imprese beneficiarie – ha spiegato l’assessore Andrea Di Lucente – Sono lieto di poter fare questo annuncio prima di Natale, perché rappresenta un messaggio di fiducia e di concretezza per tante aziende molisane che attendono risposte”.

“È un segnale forte e tangibile di vicinanza al mondo produttivo regionale – ha concluso l’assessore – che ha risposto con entusiasmo e progettualità. Continuiamo a sostenere chi investe nel futuro della propria impresa e dell’economia molisana”. In tempi brevi si procederà ora con gli atti amministrativi conseguenti e con lo scorrimento progressivo della graduatoria.