Riccia e Vo’ unite per la Festa dell’Uva: tappa a Roma

La Festa dell’Uva di Riccia promossa al Senato: nasce il partenariato con Vo’ Euganeo. Tradizione, cultura e vino protagonisti il 14 settembre a Riccia

RICCIA – Festa dell’uva di Riccia in bella mostra nella Capitale. Dopo la rassegna stampa tenutasi lo scorso 16 luglio nella prestigiosa sede del Consiglio Regionale del Veneto a Palazzo Ferro Fini di Venezia in occasione della presentazione della 74a edizione della Festa dell’Uva di Vo Euganeo (PD), la festa riccese ieri ha fatto tappa a Roma. In una sede istituzionale importante come il Senato della Repubblica, durante la presentazione della storica Festa di Vo è stato annunciato il partenariato tra la festa di Riccia e quella di Vo, sottolineando come i due eventi rappresentino ormai un punto fermo che unisce generazioni, valorizza i saperi locali e rappresentino un’occasione di crescita e coesione per il territorio. Un’unione di tradizioni, cultura e passione che vedrà collaborare il comune veneto e quello molisano per promuovere insieme le due storiche manifestazioni.

Con il cuore colmo di gioia e gratitudine, la delegazione riccese ha ringraziato il Comune di Vo, l’Associazione Mastri Carristi e l’Onorevole Senatore Questore Antonio De Poli per averli accolti in un momento tanto speciale quanto simbolico come la presentazione della Festa dell’Uva di Vo nella splendida Sala Nassiriya del Senato della Repubblica.

L’incontro non è stato solo una celebrazione, ma l’inizio di un dialogo tra comunità che credono nella bellezza delle proprie radici e che sognano un futuro fatto di collaborazioni, scambi culturali e promozione condivisa. Riccia c’era, ha ascoltato, ha applaudito e ha creato un ponte di amicizia tra due territori lontani e diversi ma uniti dall’amore per le radici, per la cultura e per il buon vino.

Al termine dell’incontro, la delegazione riccese, capitanata dal Presidente del Comitato festa Giovanni Santopuoli e dal sindaco Pietro Testa, ha colto l’occasione per promuovere ulteriormente tra i monumenti di Roma la 93a Festa dell’Uva di Riccia in programma per il prossimo 14 settembre. Tra un selfie con il Colosseo ed uno con i passanti, ma soprattutto orgogliosi di portare il nome di Riccia e della meravigliosa festa sempre più lontano, i rappresentanti riccesi hanno mostrato e fatto conoscere ai turisti romani il tradizionale rito della vendemmia, le eccellenze enogastronomiche del territorio, la musica dal vivo ed i balli folkloristici che accompagnano la sfilata dei carri allegorici interamente rivestiti di chicchi d’uva.

La festa dell’Uva di Riccia non è infatti soltanto una festa ma un evento che unisce arte popolare, tradizione, saperi locali, volontariato ed è soprattutto l’espressione autentica di una comunità che desidera raccontarsi. Tantissimi i turisti che hanno garantito la loro presenza a Riccia la seconda domenica di settembre.

“Essere presenti e ricevere un caloroso plauso alla nostra Festa dell’Uva di Riccia è stato per noi un onore immenso e un’emozione difficile da descrivere a parole – ha dichiarato il presidente Santopuoli – Abbiamo fatto respirare ai turisti il valore delle tradizioni, l’amore per la cultura popolare, per la ruralità, per il patrimonio immateriale che ci rende unici al mondo”.