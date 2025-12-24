Riduzione liste attesa sanità, prorogati termini per utilizzo somme residue

CAMPOBASSO – I commissari alla sanità del Molise, Marco Bonamico e Ulisse Di Giacomo, hanno prorogato al 31 dicembre 2026 il termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2025, per l’utilizzo delle somme residue accordate per le annualità 2023 e 2024 finalizzate all’abbattimento delle liste di attesa.

Si tratta di fondi destinati all’acquisto di prestazioni sanitarie da privati accreditati e contrattualizzati, sia a diretta gestione dell’Azienda sanitaria regionale che a gestione regionale, al fine di dare continuità alle attività poste in essere per l’abbattimento dei tempi di attesa. Il decreto della Struttura commissariale assegna al direttore generale Asrem, Giovanni Di Santo, la delega all’attuazione delle attività necessarie.