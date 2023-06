Rinnovo del Consiglio Regionale del Molise: le proposte di Confcommercio

REGIONE – In occasione della prossima competizione elettorale Confcommercio Molise, la più grande rappresentanza d’impresa regionale, ha elaborato un documento sui temi più importanti e le urgenze da affrontare, rivolto e inviato a tutti i candidati alla presidenza della Regione Molise, ai partiti e movimenti che prenderanno parte alle elezioni.

Sono otto le aree di intervento selezionate da Confcommercio: Territorio e infrastrutture, Sanità, Legalità e sicurezza, Impresa 4.0 e Edi, Fiscalità agevolata e accesso al credito, Formazione e lavoro, Commercio, Turismo.

“Il Terziario di mercato conta nel Molise circa 16.000 imprese – dichiara in proposito il presidente Angelo Angiolilli – Un indicatore economico positivo che non può che inorgoglirci perché le piccole imprese sono l’anima del nostro territorio. In questi anni sono riuscite a resistere alla crisi, nonostante operino in un contesto spesso sfavorevole. Per risalire e diventare volano di sviluppo del nostro territorio, le imprese hanno bisogno di interventi importanti e riforme strutturali e di una programmazione politica di medio lungo termine finora assente”.

La richiesta di Confcommercio Molise: “La politica dei prossimi anni – prosegue Angiolilli – dovrà unire pragmatismo e visione, curando i ‘mali cronici’ che affliggono da sempre il nostro territorio e dare un’accelerazione decisiva alle politiche di sviluppo per offrire alla regione una prospettiva di medio-lungo periodo e renderla competitiva nello scenario nazionale. In quest’ottica, abbiamo raccolto le idee e stilato una lista di proposte che riteniamo concrete e prioritarie per rimuovere gli ostacoli che frenano la crescita e restituire competitività ed efficienza all’intero sistema. Occorre disegnare insieme un nuovo Molise – conclude Angiolilli – per guardare con fiducia al futuro della nostra regione”.