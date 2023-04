Ristoranti e bar, in Molise le chiusure doppiano le aperture

CAMPOBASSO – E’ stato presentato ieri a Roma il Rapporto Annuale Ristorazione di Fipe-Confcommercio. Durante lo scorso anno in Molise le nuove attività aperte in questo settore sono state 52, mentre 113 quelle che nello stesso periodo hanno abbassato le saracinesche.

Nel Rapporto si evidenzia inoltre come in Molise siano 1.894 le imprese attive al 2022 impegnate nei servizi di ristorazione: il 59,3% è composto da ditte individuali, il 17,3% da società di persone, il 22,1% da società di capitali e il restante 1,3% da altre forme societarie. Sono 849 i bar senza cucina presenti in regione.

Numeri superiori alla media nazionale per le imprese femminili nella regione (31,2%) rispetto al 28,2%; sotto la media nazionale invece le imprese straniere (8,2% in Molise) rispetto al 12,9 % nel Paese. Gli occupati nel settore in regione al 31 dicembre scorso sono 3.255.