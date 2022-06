Venerdì 1° luglio nel chiostro del Comune ospiti Titti Postiglione, Chiara Tommasini, Elisabetta Lancellotta e Antonella Iammarino

ISERNIA – Una giornata in rosa, no. Semmai colorata dalle tinte del rosso, il colore di questa estate calda, ma soprattutto che meglio indica la passione e l’abnegazione con cui le donne riempiono la loro professione e in generale la loro quotidianità.

Un tocco unico e spesso rivoluzionario che tante volte consente di andare oltre barriere e discriminazioni, di porre sempre al centro del dibattito temi sociali e che sarà al centro del convegno organizzato a Isernia dal CSV Molise, Centro di servizio per il volontariato, nella persona del presidente Gian Franco Massaro, in collaborazione con l’USSI Molise, Unione stampa sportiva italiana, nella giornata di venerdì 1° luglio 2022.

A partire dalle ore 17, nel chiostro di Palazzo San Francesco prenderà il via un evento di respiro nazionale che vedrà confrontarsi, con pubblico e giornalisti, ospiti d’eccezione sul tema ‘La rivoluzione delle donne alla guida del Terzo Settore e dello sport, emergenza e informazione nelle testimonianze di chi è in prima linea’.

Arriverà per la prima volta a Isernia Titti Postiglione, vice capo Dipartimento nazionale di Protezione Civile. La professionista delle emergenze, impegnata per circa 20 anni nella gestione di terremoti e altre calamità naturali, negli ultimi anni si è occupata anche del Servizio civile universale, fino al ritorno ‘ a casa’ nel Dipartimento, accanto a Fabrizio Curcio. Con lei ci sarà Chiara Tommasini, numero uno del CSVnet, l’associazione dei Centri di servizio italiani, prima donna alla guida del volontariato italiano, eletta esattamente un anno fa, inserita tra le 54 donne dell’anno 2021 dal Corriere della Sera. Tra le relatrici, inoltre, Elisabetta Lancellotta, consigliera nazionale del CONI, prima donna molisana e prima cittadina di questa regione in assoluto a rivestire il prestigioso ruolo nel Comitato olimpico, delegata provinciale del Coni Point di Isernia e del comitato paralimpico, professionista da sempre impegnata nel mondo dello sport e della divulgazione dei valori delle diverse discipline, reduce dall’organizzazione della giornata nazionale dello sport. Sul palco anche Antonella Iammarino, giornalista molisana, per anni ai vertici dell’Unicef e direttrice della testata online Colibrì, quotidiano di settore e riferimento del mondo del sociale. Svolge e promuove costantemente attività di volontariato.

Accanto a loro la direttrice del CSV Molise Lorena Minotti, giovane professionista isernina che, dopo un lungo periodo trascorso all’estero, un paio di anni fa ha scelto di tornare e di abbracciare la causa del volontariato, mettendo a servizio di questo mondo la sua esperienza, acquisita sul fronte dell’imprenditoria e del sociale.

A moderare i lavori la giornalista Valentina Ciarlante, da un anno al vertice dell’USSI Molise, prima donna a livello nazionale a ricoprire il ruolo di presidente di un gruppo regionale dell’Unione stampa sportiva.

In apertura i saluti del sindaco di Isernia Piero Castrataro, dell’assessora alle Politiche Sociali Leda Ruggiero, del presidente dell’Ordine dei Giornalisti Vincenzo Cimino e del presidente dell’Assostampa Molise Giuseppe Di Pietro.

Il Comune, l’Ordine e l’associazione della stampa, così come il Dipartimento regionale di Protezione Civile diretto da Manuel Brasiello e il CONI Molise, presieduto da Vincenzo D’Angelo hanno inteso patrocinare questo appuntamento che prevede l’attribuzione di crediti formativi ai giornalisti.

Inoltre il convegno è inserito nel programma di iniziative incentrate su temi sociali che vede lavorare insieme Sport e Salute nazionale e l’USSI. Il CSV Molise donerà gadget, come ventagli per contrastare l’afa, a tutti i presenti e auspica una grande partecipazione di pubblico.