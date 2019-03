“Road to Molise”, evento domenica 14 aprile con il “BMW & Mini Fan Club Ciociaria”

CASTEL SAN VINCENZO – L’Asd “BMW & Mini Fan Club Ciociaria”, in collaborazione con il BMW Service Cassino Autosport e del “Bar Po” di Isola del Liri, organizza l’8^ #radunociociaro “#roadtomolise”, che si svolgerà domenica 14 aprile su uno dei tracciati più belli e tortuosi della provincia di Frosinone.

L’evento è intitolato #roadtomolise in quanto sarà una bella traversata Lazio-Molise, a cominciare dal tracciato del celebre “Rally Lirenas” per proseguire attraverso paesi come Cervaro, Viticuso, Acquafondata, Vallerotonda e via via fino a Cerasuolo (Filignano); tragitto che continuerà nel pomeriggio, dopo un pranzo in compagnia, con arrivo presso il lago di Castel San Vincenzo.

Scenari incantevoli, strade meravigliose e panorami unici attendono con ansia tutti gli appassionati e possessori di vetture del marchio BMW e Mini. Il giro si concluderà poi con il rientro, nel tardo pomeriggio, in Ciociaria, in località Atina Ponte Melfa.

->PROGRAMMA DEL GIORNO:

Appuntamento per tutti alle 10 presso il “BMW Service Cassino Autosport”, via Pescarola s.n.c., 03043 Cassino (FR), con un briefing di benvenuto e apertura pit-lane.

Alle ore 11 le vetture, in parata, partiranno da Cassino alla volta di Cerasuolo (Filignano, IS), dove è previsto un pranzo presso un ristorante del luogo a menù all-inclusive.

->Come raggiungere BMW Service Cassino Autosport*:

– Autostrada A/1: uscita casello di “Cassino”;

– Autostrada A/24-A/25: uscita “Avezzano”, poi SSV 690 “Avezzano-Sora Cassino”, uscita “Cassino centro”.

*Per i ragazzi provenienti da Sora, Isola del Liri, Arpino, Veroli, Castelliri e limitrofi, possibilità di incontro presso il “Bar Po”, in via Po ad Isola del Liri, per una partenza in parata direzione Cassino, luogo in cui avverrà la partenza ufficiale.

Iscrizioni: € 20 a testa (pranzo “all inclusive”).

Per tutte le informazioni e/o per partecipare all’evento è possibile contattare la segreteria del Club al 392.7467983 (Alessandro)

-> Chiusura liste domenica 7 aprile. Prenotazione obbligatoria.

Evento aperto a tutti, non solo ai soci ma anche a semplici curiosi e appassionati. Per tutti i dettagli ci si può iscrivere a tutti i canali social del BMW & Mini Fan Club Ciociaria.