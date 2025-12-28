Roberti: “Giunta del Molise promossa a pieni voti”

CAMPOBASSO – Le attività messe in campo nel 2024 dalla giunta regionale hanno soddisfatto il governatore del Molise Francesco Roberti che, non nascondendo il suo gradimento, ha annunciato che per il momento l’esecutivo non si tocca. “Abbiamo fatto un ottimo lavoro – ha detto al termine della conferenza stampa di fine anno – tutti, assessori e consiglieri delegati, hanno profuso un impegno importante nel rilancio dell’azione politica e i risultati sono arrivati”.

Roberti, dunque, appagato del lavoro di squadra, per il momento ha messo da parte l’idea, precedentemente annunciata, di ‘rivedere’ a inizio del nuovo anno la composizione della giunta. “Stanno tutti in ottima salute – le sue parole – non vedo qual è il problema”.

Poi, a una domanda relativa alla vicenda giudiziaria che lo riguarda e su cosa accadrà dopo il prossimo 22 gennaio, giorno dell’udienza preliminare, il governatore è stato perentorio: “Sarò qui a fare il presidente, come ho fatto nei giorni passati e come farò fino al termine del mandato”. Roberti è indagato per corruzione dalla procura di Campobasso che ne ha chiesto il rinvio a giudizio. Nell’inchiesta sono coinvolte altre 43 persone.