Rosa di Paola eletta alla guida del sindacato degli Edili CGIL Molise

REGIONE – Le Segreterie della CGIL Molise, della CGIL Abruzzo-Molise e della FILLEA Regionale e Nazionale formulano i migliori auguri a Rosa di Paola che sabato 25 luglio, alla presenza del Segretario Nazionale Alessandro Genovesi, del Segretario di Organizzazione Maurizio Maurizzi e del Segretario Regionale FILLEA Abruzzo-Molise Silvio Amicucci, è stata eletta con voto unanime alla guida del sindacato locale degli Edili.

“Alla nuova Segretaria, da anni stimata dirigente della struttura, e all’intero gruppo dirigente è stato affidato il compito di consolidare l’azione politica e sindacale della FILLEA CGIL Molise, valorizzando il gruppo operativo molisano e orientando la centralità dell’azione di tutela collettiva e individuale dei lavoratori della federazione.

La crisi pandemica ed economica che abbiamo attraversato – e che ancora è in essere – ha determinato una fase di recessione che ha fatto rallentare la produttività di uno dei settori ritenuti strategici per la ripresa dell’intero sistema Paese : quello dell’edilizia e delle costruzioni. In questa stagione, che deve necessariamente presupporre la ripresa, auspichiamo che si concretizzi al più presto l’accelerazione produttiva nei settori dell’edilizia e dei materiali, per determinare una ripartenza celere e concreta per l’intero comparto.

La compagna Rosa, insieme a tutte le lavoratrici e lavoratori della categoria, saprà sicuramente affrontare – con passione e competenza – le nuove sfide che ci attendono”. Si legge nella nota.