Sanità, in Molise cambio di rotta per le candidature ai concorsi

CAMPOBASSO – Le problematiche relative alla carenza di personale medico e alla poca attrattività della sanità pubblica molisana sembrano avviarsi in direzione di una inversione di tendenza. Segnali confortanti in tal senso arrivano dalle candidature a due concorsi per titoli ed esami emanati dal’Azienda sanitaria regionale (Asrem) per l’assunzione a tempo indeterminato di medici specialisti.

Entro il termine di scadenza delle domande sono pervenute all’Asrem 45 istanze di partecipazione da parte di specialisti e specializzandi in Pneumologia per cinque posti disponibili. Numeri confortanti anche per Radiodiagnostica: 76 istanze con 3 specializzati e 73 specializzandi, 17 i posti disponibili. I candidati iscritti ai relativi corsi di specializzazione saranno collocati, in seguito all’esito positivo delle procedure concorsuali, in graduatorie separate.