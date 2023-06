Sanità: Molise, senza fine lista concorsi andati deserti

CAMPOBASSO – I medici italiani continuano a ritenere poco attrattivo il Molise disinteressandosi dei concorsi indetti e l’Azienda sanitaria regionale (Asrem), nel tentativo di colmare la carenza degli organici negli ospedali, è costretta a proseguire la ricerca di personale oltre i confini nazionali.

Nelle ultime ore sono stati pubblicati due Avvisi, per soli titoli, finalizzati all’assunzione a tempo determinato di due specialisti in Ostetricia e Ginecologia e altrettanti nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia ‘in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un paese dell’unione europea o in paesi terzi’.

Intanto, all’Avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di tre medici specializzati in cure palliative non sono pervenute all’Asrem domande di partecipazione.