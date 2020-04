Scomparsa di Enzo Nocera, il cordoglio di Assostampamolise

REGIONE – “Enzo Nocera è stato un pilastro della vita culturale del nostro Molise: con la sua attività di editore l’ha coltivata, sottraendo al rischio dello smarrimento di memoria tanti eventi, grandi e piccoli, che hanno rappresentato allora e rappresentano ancora l’essenza della nostra storia locale. Con il suo Almanacco è entrato nelle case di tutti, rendendo per tante generazioni di molisani preziosi e familiari quei suoi storici libricini.

Per la loro redazione si è avvalso non solo di professionisti affermati ma anche di chi muoveva i primi passi nel campo delle pubblicazioni: Nocera ha dato sempre un’opportunità dimostrando con i fatti di credere nei giovani. Alla sua scuola si sono formati anche numerosi giornalisti molisani grazie a periodici come Molise sport e Molise oggi, pubblicati con grande passione. Ecco perché con la sua scomparsa il mondo della cultura molisana perde un uomo perbene e un illuminato editore. Alla famiglia Nocera la sentita vicinanza dell’Associazione della stampa del Molise”. Il cordoglio di Assostampamolise per la scomparsa di Enzo Nocera.