Scuole chiuse a Campobasso fino al 17 gennaio 2021, ecco l’ordinanza

Sospensione delle attività in presenza per la scuola dell’infanzia e sospensione dell’attività degli asili nido pubblici e privati e delle sezioni primavera

CAMPOBASSSO – Come preannunciato ieri sera, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha emesso oggi, 6 gennaio 2021, l’Ordinanza sindacale n. 1 con la quale viene motivata e decisa la sospensione delle attività in presenza per la scuola dell’infanzia e la sospensione dell’attività degli asili nido pubblici e privati e delle sezioni primavera.

Il sindaco di Campobasso, vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Molise, n. 51 del 7.12.2020, e altresì l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Molise, n. 2 del 5.1.2021 con la quale si dispone la proroga dell’efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 della predetta ordinanza regionale n. 51/2020, sulla base dei seguenti presupposti di seguito riportati:

“ESAMINATI i reports giornalieri dell’Asrem relativi al periodo 28 dicembre 2020 – 4 gennaio 2021 dai quali emerge che nell’ultima settimana non si è registrato sull’intero regionale una significativa riduzione della curva dei contagi

RICHIAMATO il verbale della riunione dell’Unita di Crisi Regionale del 5 gennaio 2021 nella quale il CSE ha evidenziato la necessità di adottare anche per il periodo successivo al 6 gennaio 2021 misure di contenimento della diffusione del virus più restrittive rispetto a quelle previste per il medesimo periodo dalle disposizioni nazionali”;

vista la nota del Sindaco di Campobasso prot. n. 68418 del 7.12.2020 con la quale si richiedeva al Dipartimento di Prevenzione di Asrem:

1. un focus sulla situazione epidemiologica generale nella città di Campobasso alla data di oggi e riferita al periodo temporale intercorrente dal 29 novembre al 6 dicembre 2020;

2. un report giornaliero della situazione epidemiologica cittadina e su quella riguardante la popolazione studentesca delle sole scuole dell’infanzia e delle primarie,

nota alla quale tuttavia non seguiva alcun riscontro;

vista la nota nuovamente indirizzata ad Asrem, prot. n. 241 del 4.1.2021, con la quale si tornava a richiedere un report sulla situazione epidemiologica cittadina;

considerato altresì che l’ultimo bollettino Covid trasmesso all’Amministrazione comunale dalla Regione Molise, riporta la data del 22.12.2020;

il sindaco di Campobasso ordina, a far data dal 7 gennaio e fino al 17 gennaio, la sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola dell’infanzia e la sospensione delle attività per gli asili nido pubblici e privati e per le sezioni primavera”.