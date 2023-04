Selfie “on the road” per Mauro Ermanno Giovanardi, direzione Molise

CAMPOBASSO – “On the road again con Francesco Santalucia in prossimità di Campobasso per il Decamerock. Stasera alle ore 20.45 al Teatro Fulvio, Guglionesi”. Così sul suo profilo Facebook l’ex cantante dei La Crus, Mauro Ermanno Giovanardi, che ha postato un selfie insieme a Francesco Santalucia, con il quale porta in scena lo spettacolo teatrale “Decamerock” unitamente a Massimo Cotto e Chiara Buratti.

In questi giorni il quartetto si esibirà a Guglionesi (stasera al Teatro Fulvio ore 20.45) e Ferrazzano (domenica ore 18.30 e lunedì ore 20.30 al Teatro del Loto) per un totale di tre attesissime date. Sempre sui social, oggi Giovanardi ha anche pubblicato un reel in cui si vede la strada, filmata dall’artista con il telefonino direttamente dall’abitacolo della sua auto, mentre sta appunto viaggiando per il Molise.