Seminario “I salotti di ArTaMo” a Campobasso il 16 marzo 2023

CAMPOBASSO – Prosegue il seminario “I salotti di ArTaMo” presso la biblioteca di palazzo D’Aimmo, patrocinato dal consiglio della Regione Molise.Il secondo incontro che si terrà giovedì 16 alle ore 17, avrà come tema centrale la libertà della donna nel mondo.

L’associazione ArTaMo, Arte, Talenti, Moda, ha scelto di trattare l’argomento da più angolazioni partendo dai diritti acquisiti e da quelli negati ancora oggi da alcune culture. Inoltre si porrà l’accento sull’evoluzione del costume per arrivare ai giorni nostri attraverso l’analisi del tessuto Denim come simbolo di emancipazione sociale. L’evento sarà valorizzato da immagini rappresentative delle tematiche trattate.

Ogni incontro nasce da un confronto e un dialogo “a partire” dalle donne in una dimensione interdisciplinare e internazionale: in un tempo e in una società in cui tutti gli ambiti di vita si nutrono dello scambio tra esperienze spesso molto distanti fra loro.