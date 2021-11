Sicurezza sul lavoro, un seminario a Campobasso: ecco quando

CAMPOBASSO – Martedì prossimo, 9 novembre alle 17 presso la Sala Conferenze della Scuola Edile del Molise in Via San Giovanni in Golfo a Campobasso si svolgerà un seminario dal titolo “Sicurezza sul lavoro: nuove misura, vigilanza e sanzioni”. Un convegno per conoscere meglio le nuove norme introdotte dal dl146/2021, “Decreto fiscale”, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.252 del 21-10-2021), in vigore dal 22 ottobre 2021.

PROGRAMMA

Ore 17,00

Saluti

Presidente ACEM-ANCE MOLISE

Corrado Di Niro

Presidente Cassa Edile e Scuola Edile del Molise

Salvatore Venditti

Vice-Presidente Cassa Edile

Roberto D’Aloia

Vice-Presidente Scuola Edile

Massimiliano Rapone

Ore 17,30

Interventi

“Le novità in materia di sicurezza sul lavorointrodotte dal d.l. n. 146/2021”

Dott. Gaetano Fasulo

– Direttore Ispettorato LavoroCampobasso-Isernia

Dott. Luigi Pece

– Responsabile processo VigilanzaIspettorato del Lavoro sede di Campobasso