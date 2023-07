Siglato l’accordo per i canoni concordati per il Comune di Ferrazzano

FERRAZZANO (CB) – E’ stato siglato nella giornata di mercoledì 26 luglio, presso il Comune di Ferrazzano, l’accordo territoriale in attuazione della legge 9/12/1998 n. 431 e del DM 16/01/2017, tra le organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini. Si tratta di un importante strumento operativo a disposizione dei cittadini che consente di rendere disponibili, per il mercato degli affitti, alloggi altrimenti inutilizzati e quindi indisponibili a soddisfare le esigenze delle famiglie.

L’accordo è il frutto del l’impegno sinergico tra le Associazioni dei proprietari e le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini. Per quanto riguarda le associazioni dei proprietari di immobili, l’accordo sottoscritto è stato possibile grazie anche all’impegno del Presidente Regionale Pasquale Lucio Monaco per l’A.P.P.C. Molise, del presidente di CONFEDILIZIA MOLISE Orazio Saracino e del presidente di Federproprietà Paola Spina. A rappresentare gli inquilini il presidente di Feder.Casa Luigi Zappone; la referente del SICET – CISL Maria Di Bona; per il SUNIA – CGIL Abruzzo-Molise il segretario regionale Giuseppe Oleandro e il Coordinatore Molisano Andrea Vitiello e per l’UNIAT – Molise Aps il presidente Leonardo Bredice.

Il percorso preparatorio che ha determinato la sottoscrizione dell’accordo è stato possibile grazie alla collaborazione dell’Ufficio di segreteria del Comune nonché alla sensibilità politica del sindaco di Ferrazzano Antonio Cerio. Oltre alla possibilità di soddisfare i bisogni sociali, l’accordo consente di usufruire di una serie di agevolazioni fiscali e di ampliare l’offerta delle tipologie contrattuali e durata temporale delle stesse.

L’applicazione dell’accordo territoriale, infatti, garantisce un canone ridotto rispetto ai valori di mercato, calcolato in rapporto alle fasce minime e massime così come definite in dettaglio all’interno del documento sottoscritto, nonché alcune agevola zioni fiscali: tra esse, per i proprietari, l’opzione facoltativa della cedolare secca in misura ridotta al 10%, oltre ad altre agevolazioni fiscali e tributarie come lo sconto del 25% sull’IMU. Mentre per gli inquilini, alla certezza di accedere ad un contratto con oneri calmierati rispetto al libero mercato, vi è la possibilità di usufruire di una detrazione dell’imposta per i redditi derivanti dall’Irpef, fino a 495,80 €.

Per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste, sarà necessario richiedere ai Sindacato che hanno sottoscritto l’accordo, il rilascio di un’apposita attestazione. Tale documento serve per certificare che il contenuto del contratto è conforme a quanto previsto dall’accordo territoriale e che quindi rispetta i requisiti previsti per l’applicazione delle agevolazioni fiscali e tributarie.