I sindaci di Pietracatella e Vinchiaturo intervistati a Presa Diretta su Rai 3

REGIONE – Lunedì 3 ottobre tra le interviste ai Sindaci italiani del programma di Riccardo Iacona della trasmissione nazionale di RAI3 “Presa Diretta”, anche il Sindaco di Pietracatella, Antonio Tomassone, e quello di Vinchiaturo, Luigi Valente.

Il viaggio nell’Italia del Piano di ripresa e resilienza andrà in onda in prime time, alle ore 21.25 su Rai 3. Le telecamere della nota trasmissione anche in Molise: “Abbiamo provato a raccontare le difficoltà nell’attuazione della più grande scommessa politica, economica e sociale dal Dopoguerra ai giorni nostri. Dalla Calabria alla Liguria, dalla Sicilia all’Abruzzo e tanto altro” preannuncia il giornalista RAI Giuseppe Lagana che ha curato il servizio.

La puntata “PNRR lavori in corsa” si occuperà del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle difficoltà di attuazione nei piccoli Comuni e in campo sanitario. “Manca il personale della pubblica amministrazione per scrivere i bandi del PNRR, ma manca anche il personale medico, quando si darà vita alla medicina del territorio chi ci andrà a lavorare?” l’incipit di presentazione della puntata di lunedì.

“Nei piccoli comuni si lavora con personale ridotto all’osso. Come possiamo pensare di affrontare le grandi sfide di bandi così complessi come il PNRR? Non esiste l’ufficio bandi, nei piccoli Comuni: l’ufficio bandi spesso siamo noi amministratori, perché non c’è altra soluzione. I Comuni, sotto i 5mila abitanti, e le aree interne hanno bisogno di una semplificazione che tenga conto della concretezza di realtà che sono davvero piccole e che non possono essere equiparate alle grandi città metropolitane”. Dichiara il Sindaco di Pietracatella, Antonio Tomassone, circa la gestione del PNRR.

Link puntata: https://www.raiplay.it/programmi/presadiretta/stagione-2022-2023/puntate