Spot delle Regioni più belli: il Molise vola sul podio

Lo rivela la classifica stilata da La Gazzetta del Pubblicitario, che elogia il prodotto realizzato da Semiotic Lab

CAMPOBASSO – Il Molise vola sul podio, meglio di noi solo il gettonatissimo Trentino (secondo) e la tanto amata Sardegna. Si tratta della classifica dei migliori spot delle Regioni che la Gazzetta del Pubblicitario stila ogni estate. Quest’anno il Molise c’è e si fa valere, superando persino la blasonata Puglia e la Romagna, rispettivamente quinte e quarte classificate.

Si legge sul portale de La Gazzetta: “Che ci fa la regione più piccola d’Italia sul podio? Abbiamo buone ragioni per avervela collocata”. Ovvero “un copy semplice, un voice che incide e quella tonica che cade all’altezza di ‘Esiste un posto’, come a volersi fare subliminali beffe degli archetipi sul Molisn’t. Il Molise esiste eccome ed è un tesoro nascosto bene. Vedere per credere, e prenotare”.

“Oltre ai complimenti, – tengono a precisare su La Gazzetta del Pubblicitario – alla prova va il premio della critica e quello per la miglior pianificazione, considerando la trasmissione durante la prima di Sanremo 2023″.

Senza dubbio un bel riconoscimento per il prodotto ideato e realizzato lo scorso inverno dall’agenzia molisana Semiotic Lab (www.semioticlab.com), già al centro dell’attenzione mediatica nazionale per il primo spot elettorale con Intelligenza artificiale lanciato in occasione delle regionali dello scorso giugno.

Ma anche e soprattutto una bella vetrina per il nostro piccolo territorio, che tra mille difficoltà compete con realtà ben più note e consolidate.