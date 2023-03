Tempo libero, i molisani preferiscono passarlo con gli amici

CAMPOBASSO – I molisani amano passare parte della giornata e del loro tempo libero in compagnia di amici. E’ quanto emerge da una rilevazione dell’Istat. Nel 2022 i valori più elevati di frequentazione giornaliera degli amici si osservano infatti in Calabria, Basilicata e in Molise, dove si attestano intorno al 17%, e risultano pari a più del doppio di quanto riscontrato in Piemonte, in Veneto e in Friuli Venezia Giulia (dove sfiorano l’8%).

Dall’analisi territoriale emergono quote più elevate nella frequentazione giornaliera degli amici tra coloro che vivono nelle regioni dell’Italia meridionale e insulare rispetto a chi vive nel Centro-nord. Tale evidenza si osserva durante tutto il periodo 2019-2022, ma la distanza tra Centro-nord e Mezzogiorno tende a ridursi dal 2020 in avanti.