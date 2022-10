Terminati gli Stati generali del Turismo, Molise protagonista

CAMPOBASSO – “Terminati gli Stati Generali del Turismo a Chianciano terme: due giorni, 20 panel tematici, oltre 130 relatori, più di 500 delegati regionali, stakeholder e associazioni per scrivere il turismo in Italia 2023-2027. Un’esperienza unica che servirà anche al nostro turismo per continuare a crescere nell’ottica delle nuove tendenze e delle esigenze del turista per il prossimo futuro”.

Lo afferma su Facebook il vice governatore del Molise Vincenzo Cotugno, assessore regionale al turismo, che ha partecipato personalmente alla manifestazione.