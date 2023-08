Termoli è tappa dell’itinerario nazionale “BlueTour 2023”

TERMOLI – La città di Termoli, lunedì 28 agosto, sarà tappa del “BlueTour 2023”. Esso ha lasciato le coste del Tirreno per chiudere in bellezza questo entusiasmante viaggio alla scoperta del patrimonio blu italiano, rivolgendo un saluto all’Adriatico, sostando a Termoli. Lunedi 28 agosto alle ore 16, presso il ristorante “Pesce Nostrum” nel Molo Nord Est, si terrà l’evento di saluto al passaggio di Jancris, l’imbarcazione protagonista del lungo tour che ha veleggiato lungo le coste del Mar Tirreno, sostando in alcuni dei porti più belli della costa tirrenica partendo a giugno da Lerici in Liguria, per arrivare a Termoli e chiudere questa esperienza salutando il Mar Adriatico, in una sorta di passaggio di testimone tra i due mari, uniti dalla grande casa del Mediterraneo.

BLUETOUR è partito da Lerici il 21 giugno e ha fatto tappa a Riva di Traiano (costa laziale), Ostia (Roma), Acciaroli (Campania), Marina Carmelo e Villa San Giovanni (Calabria), Messina (Sicilia), Roccella Ionica (Calabria) ed approda ora a Termoli. Ambasciatrice d’eccellenza, l’imbarcazione Jancris di Alfredo Giacon, già protagonista di molte missioni ambientaliste in tutto il mondo: dal Golfo del Messico in occasione della marea nera dovuta alla fuoriuscita del petrolio, al Polo Nord per monitorare il livello dei ghiacci a causa del surriscaldamento della crosta terrestre, fino alla traversata oceanica che l’ha riportata sulle coste del Mediterraneo per essere oggi protagonista di questa nuova avventura, in nome del nostro patrimonio più prezioso: l’Acqua.

Un lungo viaggio che è stata un’occasione per la promozione e la divulgazione del patrimonio culturale ed identitario che ci lega al mare, ma anche un’importante occasione per la sensibilizzazione verso la risorsa dell’acqua. Ad ogni tappa l’equipaggio, capitanato da Alfredo Giacon, ha incontrato rappresentanti Istituzionali e del territorio per condividere l’importanza di valorizzare il patrimonio culturale che rappresenta un filo conduttore attraverso il quale l’uomo ed il mare hanno costruito una cultura che affonda le sue radici nei secoli, ma che continua ed evolversi ogni giorno e così anche in Molise.

Nella giornata di lunedì 28 agosto dalle ore 16 si terrà l’evento di benvenuto insieme ai protagonisti del Bluetour, che avranno modo di raccontare la propria esperienza a bordo dell’imbarcazione Jancris: sarà infatti l’equipaggio a descrivere la propria esperienza e il loro rapporto con il mare. Saranno presenti autorità civili, militari, associazioni, operatori del Mare, dalla pesca al diportismo.

BLUETOUR 2023 è organizzato da ITALIAN BLUE ROUTE, Itinerario culturale per la valorizzazione del patrimonio blu e della risorsa acqua, da Lega Navale Italiana Delegazione Universitaria Tor Vergata, e ’Associazione Velica Jancris. Con il coordinamento della Federazione Europea Itinerari Storici Culturali e Turistici. Il Molise aderisce al progetto “ Le rotte del mare “ grazie all’ Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise che ne è referente. Nell’occasione la Fonderia Pontificia “Marinelli” consegnerà in dono la Campana fusa per la ricorrenza dei 500 anni dalla scoperta dell’America.