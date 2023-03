Termoli, inaugurato il nuovo Centro del Riuso di Via Arti e Mestieri

TERMOLI – E’ stato inaugurato questa mattina il primo Centro del Riuso del Molise. L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Termoli in collaborazione con la Rieco Sud Scarl. Il centro si trova in Via Arti e Mestieri all’interno del complesso che ospita il centro di raccolta differenziata.

Il Centro del Riuso è stato ideato per contrastare la cultura dell’usa e getta e per dare una possibilità di riutilizzare oggetti ancora funzionanti ma non più utilizzati e che, attraverso il nuovo centro, potranno essere assegnati ad altre persone che ne hanno bisogno. All’inaugurazione del Centro del Riuso erano presenti il direttore di Rieco Sud Scarl Termoli Angelo Di Campli, il Sindaco Francesco Roberti, l’assessore all’Ambiente Rita Colaci, il dirigente del settore Ambiente del Comune di Termoli Gianfranco Bove, la giunta comunale, diversi consiglieri comunali e don Enzo Ronzitti a cui è spettato il compito di benedire i nuovi ed ampi locali destinati al Centro del Riuso.

Possono essere consegnati in buono stato, abiti, accessori di abbigliamento e biancheria per la casa; apparecchiature elettriche ed elettroniche; articoli ed accessori per l’infanzia; attrezzi per lavori domestici giardinaggio e bricolage; attrezzature sportive; giochi ed oggetti per lo svago; piccoli mobili ed elementi di arredo; oggettistica; pubblicazioni, stoviglie e casalinghi. Il conferimento e il ritiro dei beni usati sono gratuiti.

“Per usufruire del Centro del Riuso – ha spiegato il direttore di Rieco Sud Scarl Angelo Di Campli – basta essere residenti del Comune di Termoli, recarsi in questo spazio e tramite la green card, consegnata con l’avvio del servizio di raccolta differenziata o con carta di identità, portare e donare un prodotto. Se lo stesso serve ad un altro cittadino può venire a prenderlo. Questo centro nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di far ridurre i rifiuti prodotti nel comune di Termoli. Ormai è consolidato il dato del 70% della raccolta differenziata e il secondo obiettivo era di far diminuire la produzione dei rifiuti”.

Per il Sindaco Francesco Roberti: “E’ un progetto nato qualche anno fa quando abbiamo ipotizzato non solo di avere una catena virtuosa per l’ambiente e quindi riutilizzare ciò che può essere riutilizzato cercando di far diminuire il deposito di rifiuti. E’ un progetto complesso che è nato anche per coinvolgere la Caritas Diocesana che in qualche modo impiegherà ragazzi diversamente abili che impareranno a ristrutturare determinati beni. Saranno coinvolte anche le scuole, tutto ciò che potrà essere riutilizzato potrà essere riconsegnato a famiglie che hanno bisogno di determinati oggetti. E’ un progetto ampio e di carattere sociale, quest’ultimo è molto importante, un impegno morale che tutti dobbiamo avere nel coinvolgere determinate persone che possono imparare ad utilizzare utensili”.

“Un altro tassello verso la nostra città green – ha detto l’assessore all’Ambiente Rita Colaci –. Questo è uno dei nostri obiettivi. Il Centro del Riuso è un progetto molto importante per l’amministrazione comunale, significa combattere la politica dell’usa e getta e significa diffondere la cultura del riuso ed evitare che oggetti che sono ancora in buono stato possano finire nelle discariche. Un progetto che è anche solidale, in quanto si aiuta qualcuno che non ha possibilità di acquistare determinati oggetti. Gli oggetti consegnati, che devono essere in buono stato, potranno così essere riutilizzati. Un progetto che tutela l’ambiente e solidale, coniuga entrambe le cose. Siamo orgogliosi e ringraziamo la Rieco Sud Scarl che si è messa a disposizione per questa nuova iniziativa”.