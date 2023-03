Terzo incontro de “I salotti di ArTaMo”: ecco come è andata

REGIONE – Sala gremita per il terzo incontro de “I salotti di ArTaMo”. Ieri pomeriggio in occasione dell’evento “Memorie Nel Tempo” le nostre ospiti hanno “colorato” con le loro opere e creazioni la splendida Biblioteca del Consiglio Regionale del Molise. Presente il Presidente del Consiglio Regionale Salvatore Micone e le relatrici Addolorata Di Cristofaro Presidente dell’ Associazione La Mantigliana che ha presentato le fasi della vestizione della donna campobassana dal secondo dopoguerra rappresentando lo studio e la ricerca sartoriale di valorizzazione del costume tradizionale che da anni impegna l’ associazione.

Una passione nata dal grande amore per il Molise, in particolare per Campobasso. A seguire Michela Anziano Presidente dell’ associazione Un Filo Che Unisce di Trivento, conosciuta ed apprezzata a livello nazionale che ha affascinato i presenti con immagini delle grandiose opere realizzate con l’antica tecnica dell’uncinetto come ad esempio l’albero di Natale più bello d’Italia. Infine Donatella Di Lallo che attraverso l’ arte del riciclo realizza oggetti di design che spaziano dall’ arredo , moda ed accessori tutto rigorosamente handmade.

L’artista ci ha emozionato con il suo racconto di vita dedita all’arte tanto da averla portata a realizzare nella sua tenuta La Castellana uno spazio unico , colorato e quasi surreale in cui i sogni prendono vita e si trasformano in pezzi unici dall’ immenso valore artistico , come le meravigliose collane che ieri hanno indossato le fondatrici dell’associazione ArTaMo, Arte, Talenti, Moda. Un pomeriggio carico di emozioni portate dalle ospiti che ogni giorno si impegnano per valorizzare il territorio e tenere vive le tradizioni artistiche e culturali molisane.