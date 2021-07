Trekking serali tra le attività di Attraverso il Molise nel weekend

REGIONE – Anche per questo weekend tanti eventi outdoor dell’Associazione Attraverso il Molise all’avventura nei boschi molisani. Ecco in dettaglio le proposte del weekend. Un fine settimana dedicato a chi ama la natura. Sabato 24 sono in programma due trekking serali. Passeggiata al tramonto di Pesche (Is): dai vicoletti del paese fino a giungere in un luogo magico: Fonte Majuri, da cui osservare il calare del sole al cospetto delle Mainarde sara’. La seconda escursione al chiaro di luna è la notturna a Monte Campo, la cima più amata dell’Alto Molise per un’esperienza da ricordare.

Nella stessa giornata, un’escursione unica nel suo genere: visita all’eremo di San Michele a Foce, un trekking suggestivo con vista panoramica sul lago di Castel S. Vincenzo per raggiungere una grotta sospesa a metà dell’enorme falesia di roccia calcarea erosa dalle acque, dove si trova l’eremo rupestre benedettino. Anche questa settimana, l’attività sul torrente Longaniello: passeggiata alla scoperta di un luogo dove la natura è incontaminata. Visita alle cascate e all’Eremo della Vergine “de ru pede”. A chiudere la giornata di sabato, il Trek a Cavallo sul Matese, esperienza incantevole e selvaggia tra colline e monti matesini. Il calendario prevede anche la Caccia al Tartufo, escursione unica nel suo genere in compagnia di un tartufaio esperto, e il Bike Tour nella Riserva Naturale Orientata di Pesche.

Domenica 25 ci sono diverse proposte per coinvolgere amici e famiglia. Oltre all’esperienza tra le meraviglie del parco fluviale di Carpinone, l’associazione Attraverso il Molise propone il trek nel territorio di Roccamandolfi, toccando il Ponte Tibetano, il Castello Maginulfo e il borgo della “diva del Molise”. Domenica mattina è previsto anche il percorso “Alto Molise Monte Campo”: al rientro, ragazzi/e e bambini/e potranno cimentarsi con i giochi del Parco Avventura.

Questa settimana l’escursione in canoa raddoppia: sabato mattina e domenica pomeriggio, sui laghi di Castel S. Vincenzo, Matese e Gallo per avere un panorama privilegiato per ammirare la maestosità dei monti circostanti.

Molte delle attività sono “family friendly”, adatte a tutti, anche ai piccoli e i 4 zampe sono sempre benvenuti purché pacifici e abituati al guinzaglio.

Per maggiori informazioni è possibile visitare i canali Facebook e Instagram di Attraverso il Molise.