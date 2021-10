Uccio De Santis in Molise per girare nuovi spot di Mudù

CAMPITELLO MATESE – Il celebre comico pugliese Uccio De Santis è arrivato in Molise per girare nuovi spot di Mudù. Ha scelto in particolare due paesi: Campitello Matese (frazione del comune di San Massimo) e Roccamandolfi. In quest’ultima località, De Santis ha scambiato due chiacchiere con Fabrizio Fusco di Abruzzo e Molise Live, al quale ha spiegato che il Molise è stata una delle prime regioni dove si è esibito e, pertanto, si tratta di una terra che ancora oggi gli è molto cara.

Geniale e frizzante personaggio, De Santis è stato insignito anni fa del premio “Gino Bramieri” che ha firmato la sua ascesa sui palcoscenici delle tv nazionali (‘La sai l’ultima?’) prima, e in ampi spazi nelle tv regionali poi. Dal 2001 crea e diviene la colonna portante del famoso programma comico “Mudù” – raccolta di sketch che vedono la collaborazione di attori e comparse locali – che registra ampi e meritati successi di pubblico, diventando appuntamento fisso del pre-serale: solare e simpatico, Uccio riempie sistematicamente le piazze e i locali in molte occasioni, indiscutibile termometro di gradimento della sua personalità.