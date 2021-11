Unimol, Carfagna all’inaugurazione dell’Anno Accademico: “Un orgoglio per il Molise e l’intero Sud Italia”

CAMPOBASSO – “L’Unimol è un orgoglio per il Molise e l’intero Sud Italia”. Sono le parole del ministro Carfagna, presente oggi all’inaugurazione dell’Anno Accademico a Campobasso. Dichiarazioni che, per il vice governatore Vincenzo Cotugno, “testimoniano l’importanza che l’Universita’ molisana riveste per un intero territorio, in termini di ricerca, crescita del territorio a livello sociale ed economico”.

Tema centrale della cerimonia odierna è stato lo Sviluppo sostenibile del nostro Paese nei prossimi anni: “Fondamentale – conclude Cotugno – sarà la spesa dei 230 miliardi del PNRR e, per territori come il Molise, la capacità di guidare i processi di sviluppo futuri nel rispetto delle caratteristiche del nostro territorio”.