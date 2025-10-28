Venafro, sospensione del flusso idrico dal 28 ottobre al 3 novembre

interruzione idricaVENAFRO – La società Grim Scarl informano i gentili utenti del Comune di Venafro che, a causa della riduzione dell’apporto idrico da parte di ASR Molise Acque, dovuta al calo dell’erogazione dalle sorgenti e al fine di ripristinare i livelli ottimali del serbatoio sito in Località Castello, nonché di prevenire carenze idriche nelle ore diurne, la Grim Scarl sarà costretta a sospendere temporaneamente il flusso idrico del suddetto serbatoio.

dalle 23:00 del 28/10/2025 alle 05:00 del 29/10/2025;

dalle 23:00 del 29/10/2025 alle 05:00 del 30/10/2025;

dalle 23:00 del 30/10/2025 alle 05:00 del 31/10/2025;

dalle 23:00 del 31/10/2025 alle 05:00 del 01/10/2025;

dalle 23:00 del 01/11/2025 alle 05:00 del 02/11/2025;

dalle 23:00 del 02/11/2025 alle 05:00 del 03/11/2025;

Pertanto, si invitano i gentili utenti forniti dal serbatoio suddetto ad assumere i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza d’acqua durante le ore di sospensione.

In ogni caso, per ogni tipo di dubbio o necessità, si invitano gli utenti a contattarci al numero 0874 1919702 (h24 – 7 giorni su 7).

Grim Scarl è a disposizione dell’utenza per qualsiasi tipo chiarimento.

