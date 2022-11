Visita del Console d’America a Napoli nella sede di Confindustria Molise

CAMPOBASSO – Nel pomeriggio di oggi il Presidente di Confindustria Molise Vincenzo Longobardi ha ricevuto a Campobasso il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli Tracy Roberts-Pounds.

E’ stato un incontro molto piacevole e interessante alla luce delle informazioni condivise. Longobardi ha presentato al Console la realtà industriale molisana, evidenziandone le caratteristiche e i tratti in ombra.

“Siamo una regione a bassa conflittualità sociale e con una realtà industriale fatta di imprese interessanti che contribuiscono fortemente al Pil regionale, ma scontiamo problemi vecchi e difficili da risolvere, primo fra tutti una pesante burocrazia che rallenta i processi di sviluppo industriale e scoraggia investimenti per la crescita. Se a ciò sommiamo le difficoltà che caratterizzano la nostra rete infrastrutturale, è davvero difficile pensare al futuro in termini di sviluppo”.

“Per consentire al Molise di recuperare il passo con il resto dell’Italia centro-settentrionale e dell’Europa, occorrerebbe superare l’assetto dimensionale regionale”, ha sottolineato Longobardi. “L’ho detto in tante occasione e lo ribadisco oggi, auspicando che il tema dell’autonomia differenziata venga superato a favore delle macroregioni e del ritorno in capo allo Stato delle competenze fondamentali come la sanità e l’ambiente, ma non solo, oggi demandate debolmente alle regioni”.