Vittoria Iannacone ospite di Radio Delta 1 per presentare ‘L’errore’

CAMPOBASSO – Questa sera alle ore 22:25 Vittoria Iannacone (foto) sarà ai microfoni di Radio Delta 1 con Stefania D’Alonzo e Daniele Di Ianni per presentare ‘L’errore’, il suo ultimo singolo da poco uscito.

Sarà possibile ascoltare l’intervista in FM nelle Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, in streaming su www.radiodelta1.it, dalla app Radio Delta 1 e in tv sul canale 114 del digitale terrestre in Abruzzo. Si può interagire in diretta al numero WhatsApp 349/4444234 e sui social. La Iannacone è al suo terzo singolo (dopo “La regina nuda” e “Il giorno ideale”) in collaborazione con Annalisa Insardà.