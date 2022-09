Vittoria Iannacone riceve il premio per la sezione musicale a “Chi non ride è fuori moda”

REGGIO CALABRIA – La cantautrice molisana Vittoria Iannacone (foto) parteciperà questa sera, a partire dalle ore 21, alla seconda edizione di “Chi non ride è fuori moda”, manifestazione in memoria del grande comico del Bagaglino Giacomo Battaglia che si terrà in piazza Castello a Reggio Calabria con la partecipazione – tra gli altri – di Silvia Mezzanotte e Martufello.

La Iannacone, come spiega lei stessa sui propri canali social, avrà “l’onore di ricevere il premio per la sezione musicale, e dunque vi aspetto per condividere insieme questa bellissima emozione”. Un altro importante riconoscimento, dunque, per questa talentuosa artista, vero e proprio orgoglio della nostra regione. Ingresso gratuito.