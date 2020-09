XXV Rally del Molise a porte chiuse, sicurezza tra le priorità organizzative

CAMPOBASSO – La ripresa di tutte le manifestazioni sportive nell’attuale periodo di convivenza con il Covid-19 passa necessariamente per una stretta osservanza delle norme imposte dal protocollo. Non sfugge a questa regola nemmeno il XXV ‘Rally del Molise’, che rappresenterà, tra l’altro, l’unica manifestazione motoristica nell’anno solare 2020.

L’evento, organizzato dall’Aci Molise e dallo specifico ufficio sport dell’automobile club territoriale e valido come evento della ‘Coppa Rally Aci Sport’, si svolgerà a ‘porte chiuse’, al pari di tutte le manifestazioni motoristiche nazionali ed internazionali (come ad esempio il Rally di Sardegna, tappa del mondiale Wrc in programma dall’8 all’11 ottobre).

Un nuovo modo di concepire lo sport motoristico vissuto sinora con grande senso civico e di

responsabilità da parte degli appassionati. Aspetto, tra l’altro, che i curatori della kermesse in programma i prossimi 16 (giornata di verifiche tecnico-sportive) e 17 ottobre (occasione di shakedown e della competizione vera e propria, incentrata su otto prove speciali) auspicano possa ripetersi con efficacia anche in Molise.

Di qui la raccomandazione agli appassionati di collaborare ed essere sensibili a tutte le direttive per il bene della manifestazione.

In particolare, in ossequio alle disposizione in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19, oltre allo stretto aspetto dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per gli addetti ai lavori, cercando di mantenere con forza anche il distanziamento sociale, l’organizzazione sta, tra l’altro, lavorando per pianificare la diretta streaming dei momenti salienti dall’evento così da consentire ai tanti fan delle quattro ruote motrici di vivere ‘in remoto’ le emozioni dell’evento.

Un modo nuovo e contemporaneamente al passo con le esigenze del momento per rendere ancora più ‘speciale’ quella che sarà la venticinquesima edizione dell’evento. Il 16 e 17 ottobre sembrano già dietro l’angolo, ma è sempre più chiara – negli appassionati, ma non solo – la voglia di proiettarsi nel ‘Rally del Molise 2020’.