Campobasso, intitolazione piazza a Falcone e Borsellino

CAMPOBASSO – Ieri pomeriggio la Commissione Cultura e Toponomastica del Comune di Campobasso, presieduta da Giovanna Viola, ha licenziato la proposta di intitolazione dell’area nota come Piazza Savoia ai giudici Falcone e Borsellino. Il sito diventerà quindi Piazza Falcone e Borsellino. Un doveroso riconoscimento, sentito e partecipato, al lavoro preziosissimo che i due giudici hanno portato avanti nel corso della loro carriera.

“Vorrei ringraziare – le parole della presidente Giovanna Viola – l’Associazione Talenti e Artisti Molisani per aver avanzato la proposta, ringrazio il sindaco per averla fatta propria individuando l’area di Piazza Savoia e i tanti colleghi che hanno voluto sottoscrivere la proposta. Intitolare un’area della Città alle figure di Falcone e Borsellino, è un atto sentito e partecipato da ogni cittadino Italiano: ora anche la città di Campobasso ha un luogo di ricordo, che faccia anche da monito per le nuove generazioni.

Il percorso – continua Viola – che ha portato all’intitolazione è stato piuttosto impegnativo: eravamo tutti d’accordo sul voler dedicare uno spazio ai due giudici, ma individuare il luogo giusto ha richiesto grandi approfondimenti e confronti a conclusione dei quali la scelta è ricaduta su una delle piazze più belle e centrali della città che porta il nome dei Savoia che i Cittadini di Campobasso possono ritrovare in altri luoghi simbolo, come il nostro Teatro il più importante del Molise. Mi auguro – conclude Giovanna Viola – che questa intitolazione sia anche da sprono per la nuova Giunta Regionale, affinché valuti la possibilità di apportare delle migliorie in quella Piazza che è il bigliettino da visita della Città capoluogo di Regione”.