Regionali Molise, Pd: “Grande rispetto per la decisione di Frattura”

CAMPOBASSO – “Grandissimo rispetto e ammirazione per un gesto rarissimo in politica”. Apprezzamento dalla segreteria regionale del Pd al presidente della Regione, Paolo di Laura Frattura, che ha annunciato di non voler anteporre la sua candidatura alle prossime elezioni regionali a favore dell’unità del centrosinistra.

“La sua disponibilità – si legge in una nota stampa – è un atto di generosità verso la comunità del centrosinistra e del Pd”.

“I prossimi giorni – prosegue il documento – saranno decisivi per la definizione del progetto politico riformista del centrosinistra e il tuo contributo fattivo e determinante continuerà a essere indispensabile, in particolare per individuare le donne e gli uomini delle liste che rappresenteranno il centrosinistra”.