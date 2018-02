Serra di marijuana nell’armadio, denunciato un ragazzo di Termoli

TERMOLI – Aveva trasformato un armadio di casa in una serra per la coltivazione di marijuana, ma è stato scoperto dai Carabinieri di Termoli. Un minorenne è stato così segnalato alla Procura della Repubblica per detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio.

Il giovane è stato fermato per un controllo dai militari dell’Arma, mentre si trovava in un’auto con un amico 24enne, che a sua volta ha rimediato una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Durante la successiva perquisizione domiciliare, i Carabinieri li hanno trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana.